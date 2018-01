Rapina alla Coop: ruba 366 euro di pile 'stilo' e rompe un dito alla vigilante

Pensava di passare inosservato, passando dall'uscita senza acquisti del supermercato Coop di via Ponchielli, ma così non è stato. Un 41enne, originario di Barletta, è stato arrestato ieri per rapina impropria e lesioni: aveva arraffato dagli scaffali ben 65 confezioni di pile del tipo "stilo", per un valore di 366 euro.

Con la refurtiva riposta nello zaino, si è avviato all'uscita, ma è stato bloccato. Vedendosi scoperto, ha reagito con forza, provocando la frattura di un dito a una addetta alla vigilanza 58enne. Sul posto è arrivata la Polizia che ha ammanettato l'uomo.