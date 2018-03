Pontevecchio, smonta le ruote in piena notte: 'Faccio un favore a un amico'

"L'auto è di un mio amico e gli sto facendo un favore". Si è giustificato così un milanese di 47 anni, denunciato per ricettazione questa notte in via Pontevecchio, poco prima delle 3.

E' stato notato da un cittadino mentre smontava le ruote di una Toyota e quando ha visto la volante ha abbandonato gli attrezzi a terra e ha tentato di scappare. Per tentare di rendere credibile la sua versione, ha dato agli agenti un numero di telefono dell'ipotetico amico, al quale ovviamente non ha risposto nessuno.

Dai controlli, l'auto è risultata rubata e il proprietario aveva sporto denuncia il 18 febbraio scorso. Il milanese aveva a suo carico alcuni precedenti, oltre a un obbligo di dimora in città. E' stato denunciato per ricettazione.