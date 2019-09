Spaccano a calci gli specchietti delle auto in via Pontevecchio: guai per due bolognesi

Calci agli specchietti delle auto parcheggiate in via Pontevecchio e cassonetti rovesciati in strada. Si sono "divertiti così ieri sera intorno alle dieci e mezza due bolognesi di trent'anni con alcuni precedenti per resistenza, molestie, oltraggio e reati analoghi. Dopo essere riusciti a danneggiare cinque veicoli sono stati raggiunti dalla Polizia a seguito di alcune segnalazioni di passanti e residenti: identificati, sono stati denunciati.