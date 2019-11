Danni a cinque auto in sosta, vandali denunciati due mesi dopo

Ci sono voluti due mesi, ma alla fine sono stati identificati. Denunciati due trentenni per danneggiamento aggravato, in merito ai vandalismi provocati circa due mesi fa tra via Pontevecchio e via Emilia Levante. I due vennero fermati anche allora, ma nelle immediatezze non si riusci a riconoscerli come responsabili dei gesti, in tutto il danneggiamento di cinque auto e un paio di bidoni dell'immondizia.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza nei negozi della zona hanno permesso però di immortalare i due proprio mentre prendevano a calci sia gli specchietti delle auto che alcuni cestini dell'immondizia. La polizia invita i proprietari dei mezzi oggetto dei vandalismi che ancora non l'avessero fatto, di presentare denuncia presso gli uffici della questura, per eventualmente ricorrere a un risarcimento.