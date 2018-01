Spaccia droga in via del Pratello, 52enne condannato a sette mesi

I Carabinieri di Bologna, durante un servizio antidroga in via del Pratello, hanno arrestato un 45enne, residente a Bologna, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso l’uomo, cittadino algerino, mentre stava vendendo una dose di hashish a un passante, poi identificato in un 50enne di origini marocchine. Il pusher, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono stati sequestrati una ventina di grammi circa di sostanza. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il malvivente è stato condannato a sette mesi di reclusione e mille euro di multa. La pena è stata sospesa, ma l’algerino è stato condannato anche al divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.