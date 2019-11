Dà in escandescenza al bar, lei lo riconosce: "Mi ha molestata in un locale"

Per il momento è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta un cittadino polacco di 34 anni, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi.

Questa notte all'una il titolare di un bar di via del Pratello ha chiamato la Polizia poiché non riusciva a calmare un uomo con un braccio ingessato, al quale non aveva servito da bere perché già ubriaco e che aveva dato in escandescenza insultando e molestando anche i clienti.

Gli agenti del commissariato San Francesco hanno ricevuto lo stesso trattamento e mentre procedevano all'identificazione si è avvicinata una ragazza, 28enne di Pavia: "L'ho riconosciuto, mi ha molestata". A quel punto è stata ascoltata e ha riferito che ad agosto, il 34enne aveva tentato un approccio sessuale all'interno di un locale di via Saragozza. Gli agenti l'hanno così convinta a formalizzare la denuncia. Le indagini proseguono per accertare le ulteriori responsabilità dell'uomo che per il momento è stato denunciato.