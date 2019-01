Rapina in via Pratello: prende il denaro e fugge, lo minaccia con vetro rotto

Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia, ritenuto l'autore di un furto sfociato in rapina in via del Pratello. A chiamare il 113 la vittima stessa, intorno alle 23, un 41enne che aveva appena terminato una consumazione in un locale.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, residente a Bologna, proprio mentre stava ricevendo il resto, è stato avvicinato dal giovane, che ha poi strappato di mano il denaro ed è fuggito all'esterno. Dopo un breve inseguimento i due si sono trovati faccia a faccia, ma a quel punto il 28enne ha spaccato una bottiglia trovata nelle vicinanze e ha minacciato il proprietario del denaro, che poi ha chiamato la Polizia.

Il malvivente è stato bloccato in via Abbadia e portato in Questura. Identificato come cittadino marocchino, a suo carico risultano diversi precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Il 28enne è stato quindi portato in carcere.