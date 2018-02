Via Pratello: stupri di Rimini, processo ai tre minori: condannati a 9 anni e 8 mesi

12 anni di reclusione, a testa, con le attenuanti. Era la richiesta di condanna per i tre minorenni, due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un 16enne nigeriano, accusati di duplice stupro, lesioni e di alcune rapine avvenute a Rimini lo scorso agosto. Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi, come confermato dall'avvocato Marco Defendini difensore dei tre imputati che sono stati processati con il rito abbreviato.

L'accusa principale nei loro confronti è di aver stuprato, assieme al 20enne Guerlin Butungu, già condannato in abbreviato a 16 anni di carcere, una turista polacca e un transessuale peruviano la notte del 25 agosto. A questo punto la parola passerà ai difensori, in attesa della decisione del giudice, che dovrebbe arrivare in giornata.

I legali, incontrati dalla stampa prima di entrare in aula, hanno fatto sapere che cercheranno "solo di convincere il giudice di essere il più clemente possibile", poiché sulla responsabilità dei tre "c'è poco da dire".