Mazzini: 'tallona' una 92enne e la deruba, ma un cittadino assiste alla scena

"Tallona" una donna anziana, poi infila la mano nella sua borsa, ma un cittadino assiste alla scena e chiama il 113.

Ad essere denunciato per furto con destrezza un giovanissimo ladro, cittadino bosniaco 18enne, residente in città. Il testimone, bolognese di 51 anni, ieri alle 18 ha visto il ragazzo mentre seguiva un'anziana in via Protti, per poi infilare una mano nella borsa, rubare una pochette, rovistare all'interno, buttarla via e dirigersi verso in via Mazzini.

La donna, ignara, ha continuato a camminare, mentre i poliziotti hanno rintracciato il ladruncolo in via Nadi. Il furto non aveva dato i frutti sperati: il borsellino conteneva solo tessere e l'abbonamento al bus, utili agli agenti per rintracciare la vittima, 92enne, e riconsegnarle il maltolto.