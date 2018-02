Cede l'asfalto in via Putti e in via San Felice: modifiche alla viabilità

E' saltato l'ennesimo tubo dell’acqua, questa volta in via Putti mentre in via San Felice è ceduto l'asfalto: due emergenze delle ultime ore in città, con conseguenti modifiche alla viabilità per consentire i lavori di ripristino.

1) Via Putti. All’altezza del civico 5 oggi verso le 9 si è verificata la rottura di un tubo dell’acqua con conseguente cedimento dell’asfalto. E' saltato un tubo di dieci centimetri di diametro per il ripristino del quale è stato necessario chiudere la strada all’intersezione con via Ghini. Da via Castiglione possono accedere solo i residenti del primo tratto di via Putti, tutti gli altri devono percorrere via Codivilla. Anche la linea 30 di Tper è deviata su via Codivilla. Ai cittadini sono stati distribuiti sacchetti dell’acqua ma entro la serata il servizio sarà ripristinato. I lavori per l’asfaltatura, a cura di Hera, dovrebbero concludersi nel pomeriggio di domani.

2) Via San Felice. Nella notte tra martedì 13 febbraio e mercoledì 14 febbraio, si è verificato il cedimento di una piccola porzione stradale (circa 30 centimetri) di via San Felice all’altezza del civico 9. Le ispezioni effettuate da Hera sulle fognature e i tubi sottostanti, hanno dato esito negativo. Nel frattempo il traffico in via San Felice direzione centro è stato deviato su via Riva Reno. I bus hanno ripreso a circolare regolarmente in via San Felice all’ora di pranzo. Alle 16, a conclusione dei lavori, la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.