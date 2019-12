Incendio in via Ranzani: auto a GPL prende fuoco al semaforo, strada chiusa al traffico

Un'auto alimentata a GPL si è incendiata alle 15 circa di oggi, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso. Si tratta di un'auto datata che, giunta al semaforo all'incrocio tra via Camillo Ranzani e viale Berti Pichat, ha preso fuoco nel vano motore.

Il conducente è uscito immediatamente dall'auto, poi i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il serbatoio. La circolazione di parte di via Ranzani è stata interrotta per le operazioni di soccorso.

Sul posto anche la Polizia di stato e la Polizia locale per la gestione della viabilità.