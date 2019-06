Inseguimento in San Donato: sullo scooter oltre un chilo di hashish

La Polizia ha arrestato ieri un cittadino marocchino di 24 anni per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 17.30 gli agenti delle volanti in transito in via San Donato hanno individuato due scooter in direzione centro e, dopo aver fatto inversione, prima che intimassero l'alt, i centauri hanno accelerato e si sono dati alla fuga dirigendosi verso via Ranzani, dove, il primo si è fermato, mentre l'altro ha continuato la sua corsa, sempre tallonato dalla volante.

Dopo aver imboccato in viali contromano e nuovamente via Ranzani, è rovinato a terra ed è stato definitivamente bloccato. L'intuizione degli agenti era giusta: addosso al 24enne è stato trovato un panetto da mezz'etto di hashish e 2mila euro, nel vano sotto la sella i panetti erano 10, per un totale di un chilo. Oltre allo stupefacente, anche lo scooter, intestato a una terza persona, è stato posto sotto sequestro in quanto utilizzato per la commissione di un reato.

Lo straniero, già arrestato in passato dai Carabinieri, è irregolare sul territorio italiano e ha precedenti specifici: comparirà nelle aule del Tribunale di Bologna al processo per direttissima nella giornata odierna.

Sempre nella giornata di ieri, è finito nei guai un ragazzo di soli 17 anni, trovato con un cospicuo quantitativo di droga e contanti al seguito.