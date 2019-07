Caos in Cirenaica: accende il gas e minaccia di far esplodere il palazzo, residenti evacuati

Si è affacciato alla finestra e ha minacciato di far esplodere il palazzo. Sono stati momenti di paura dalle 2 di questa notte fino all'alba in via Oreste Regnoli, nel quartiere Cirenaica, quando un cittadino tunisino di 54 anni ha aperto la valvola del gas del suo appartamento situato al piano rialzato e si è affacciato alla finestra con due accendini in mano, minacciando di far esplodere lo stabile, fra le urla.

I residenti alle 4 circa hanno chiamato il Carabinieri che sono intervenuti con due pattuglie e hanno fatto evacuare il palazzo. Dopo aver aver parlato con l'uomo, lo hanno convinto ad aprire la porta e a desistere, mettendo in sicurezza l'abitazione. Nel frattempo è stato allertato il 118, così il 54enne, regolare sul territorio italiano e con qualche precedente per droga, è stato trasportato al Sant'Orsola e ricoverato nel reparto di psichiatria. E' stato denunciato per Crollo di costruzioni o altri disastri colposi, ex articolo 434 del Codice Penale.

Da quanto si apprende, i motivi che lo avrebbero portato a compiere un simile gesto sarebbero stati di natura economica e familiare.