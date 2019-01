Caduta calcinacci: chiusa via Oreste Regnoli

La Polizia locale rende noto che via O. Regnoli è stata chiusa al traffico nel tratto che va da da via Masia a Via Barontini, nel quartiere Cirenaica, per caduta calcinacci da tetto.

Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili de Fuoco e la Polizia locale per gestire il traffico.

l'11 gennaio un calcinaccio è caduto in strada da un palazzo di via indipendenza all'altezza del civico 26. Il frammento, di laterizio cotto, è precipitato giù dal quarto piano dello stabile, che non presentava le coperture in rame. Fortunatamente al momento dell'episodio non vi era nessun pedone in strada.