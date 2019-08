Viale Repubblica: in auto a zig zag, dal controllo stradale alle manette

Un 54enne bolognese con diversi precedenti è stato arrestato ieri sera alle 23. I Carabinieri del Navile in servizio di controllo stradale hanno notato l'auto che sbandava e andava a zig zag, così hanno intimato l'alt.

A bordo, il conducente era ubriaco e, visti i precedenti di polizia, il controllo è stato esteso all'automobile: sono stati infatti rinvenuti oltre 3 grammi di cocaina e 6 di hashish. Per il 53 è scattato l'arresto, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza. E' ai domiciliari in attesa della convalida.