Gratta e vinci a raffica, finisce con un debito di 300 euro

Un debito da 300 euro. E' il saldo di una compulsiva serie di giocate in una tabaccheria adi via Righi, a opera di un 46enne, alla fine denunciato per insolvenza fraudolena.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia l'uomo nella tarda mattinata si è fatto consegnare l'equivalente di circa 900 euro in gratta e vinci e altri giochi a vincita immediata. L'obiettivo presumibilmente era quello di giocare e incassare, ma qualcosa è andato storto.

La fortuna non deve aver arriso all'uomo, cittadino nigeriano regolare con qualche precedente, che alla fine si è ritrovato a dovere restituire la somma, senza aver denaro peraltro il necessario a ripagare le schedine giocate. Il titolare dell'esercizio ha quindi chiamato gli agenti, i quali hanno poi proceduto a contestare al cliente l'ammanco.