San Donato: la PM sequestra 300 prodotti, multa salata per il titolare del negozio

Oltre 300 articoli con etichette non regolari, molti senza l'indicazione degli ingredienti, della data di scadenza, della denominazione di vendita, nonché della sede dello stabilimento di confezionamento e del luogo di origine o provenienza.

Il sequestro da parte del reparto commerciale della Polizia Municipale è avvenuto questa mattina in un negozio di via Ristori, in zona San Donato. Tra questi prodotti di ortofrutta, prodotti alimentari impacchettati come pasta, bibite e farina, ma anche prodotti non alimentari, per la cura della persona, tra i quali shampoo, saponi e coloranti per capelli.

Il titolare, un cittadino di 55 anni di origine pakistana e residente in città, è stato sanzionato anche perché non esponeva i cartelli obbligatori sul divieto di fumo. Per tutta la merce è scattato il sequestro amministrativo e un verbale che, sommato a quello per la violazione della normativa sul fumo, ha portato ad una sanzione di 4.700 euro.