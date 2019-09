Via Riva Reno: minaccia il commesso, poi usa lo spray urticante

E' un volto noto alle forze dell'ordine per le sue "intemperanze" il bolognese di 29 anni che ieri ha rimediato un paio di denunce. Il 113 è stato chiamato poco dopo le 15.30 dai titolari del negozio "Aumai" in via Riva Reno.

Un diverbio con il commesso, italiano di 26 anni, è sfociato in insulti e minacce, ma non era abbastanza. Il 29enne ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e ha spruzzato il liquido urticante all'interno del negozio, così i presenti hanno chiamato la Polizia. Il dipendente è riuscito a trattenerlo e a "consegnarlo agli agenti" che lo hanno denunciato per lesioni personali e minacce gravi.