Spaccio in via Rivani, trovato con eroina e contanti: giovane in manette

Eroina e contanti sono stati trovati addosso a un 25enne, arrestato dopo un controllo di Polizia avvenuto nella giornata di ieri in via Rivani. La volante ha notato due persone stazionare con fare sospetto in strada. Identificati e perquisiti, addosso al più grande dei due, entrambi cittadini tunisini, è stata trovata la sostanza, assieme a cento euro. Il compare invece, un ragazzo di 16 anni, aveva con sè circa 200 euro, in banconote di piccolo taglio.Entrambi irregolari, per il 25enne sono scattate le manette, mentre il giovane dovrà rispondere di una denuncia per concorso in spaccio di sostanze.