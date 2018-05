Esce con il profumo senza pagare, 37enne in manette

Stava per uscire dal negozio con un profumo da un centinaio di Euro in tasca, ma è stato bloccato dalla detto alla vigilanza. Così è stato arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, dopo che la Polizia è stata chiamata intorno alle 11:00 di ieri mattina alla Coin di via Rizzoli.



A segnalare il fatto un gruppo di cittadini, che ha assistito alla colluttazione tra il malvivente e l'addetto alla vigilanza, un cittadino ghanese di 10 anni più anziano del suo aggressore.



Il ladro Infatti non ha lesinato spintoni e pugni nei confronti del vigilante, che però li ha evitati e lo ha trattenuto fino all'arrivo degli agenti. Con a carico qualche precedente per reati contro il patrimonio, il 37enne è stato ammanettato e portato via: dovrà rispondere dell'accusa di rapina.