Ubriaca sotto la pioggia con la bimba di sei anni: fermata con lo spray urticante

Dopo aver litigato con il compagno, ha preso la sua bimba di 6 anni ed è uscita dal locale, dove stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici, iniziando a vagare in centro.

I Carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti la notte scorsa all'una circa, quando hanno visto la donna in via Rizzoli che dava in escandescenza sotto la pioggia battente e aver cercato di consolare la piccola in lacrime. I militari del Radiomobile arrivati sul posto hanno subito messo al sicuro la piccola, facendola salire sull'auto di pattuglia, e, dopo aver schivato calci e pugni, hanno utilizzato lo spray urticante per riportare la madre alla calma e identificarla.

Si tratta di una una italiana di 35 anni, incensurata, in evidente stato di ubriachezza, che ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per maltrattamenti. Entrambe sono state portate in ospedale, dove il risultato dell'alcol test ha rivelato un tasso di 2,2 g/litro, la bimba, infreddolita, stava bene, a parte un po' di febbre. Sono stati avvertiti la Procura dei minori e i servizi sociali.