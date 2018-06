'Si sente uno strano odore', i Carabinieri entrano e trovano 1 chilo di hashish

Ancora controlli anti-droga a tappetto per i Carabinieri di Bologna che lunedì mattina hanno rinvenuto e sequestrato in un'abitazione di via della Robbia, in zon Massarenti, un chilo di hashish.

La segnalazione è arrivata dai condomini che aveva notato un andirivieni di persone a tutte le ore e sentito un forte odore. Dopo aver verificato i Carabinieri della stazione di San Ruffillo sono entrati nell’appartamento: durante la perquisizione, all'interno di uno scatolone, sull'armadio della camera da letto, sono stati trovati dieci panetti di hashish del peso complessivo di 980 grammi, una bilancia di precisione e circa 25 grammi di, marijuana.

I militari hanno tratto in arresto una marchigiana di 23 anni e un abruzzese di 25, domiciliati in via della Robbia, entrambi con precedenti di polizia. Sono stati processati per direttissima ieri mattina: sono stati chiesti i termini a difesa con rinvio del processo a luglio. Solo nei confronti del ragazzo, gravato da precedenti contro il patrimonio, è stata emessa la misura degli arresti domiciliari.

Nel week-end altri due arresti per spaccio: in Piazza Spadolini, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 47 anni, incensurato, colto in flagrante mentre vendeva hashish, mentre in via Stalingrado è finito in manette un giovane di 25 anni, senza fissa dimora, con precedenti specifici, sorpreso a cedere una dosa di cocaina.

Sabato scorso erano scattate le manette per un cittadino marocchino di 35 anni e la sua compagna, una cittadina polacca di 43: sotto il loro letto erano "infilati" 10 chili di hashish, 70 grammi di cocaina e qualche grammo di marijuana.