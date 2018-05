Sorpreso ladro-arrampicatore, tenta la fuga dai piani alti

Lo ha osservato dalla finestra mentre al telefono riferiva ogni sua mossa alla Polizia: è stato grazie a un cittadino se sono scattate le manette in via Romagnoli, ieri sera ai polso di un topo di appartamento con particolari doti nell'arrampicata. Erano le 21.45 in zona via degli Orti (in questa zona ultimamente è salita la preoccupazione dei residenti dopo diversi episodi di furti) quando aiutandosi con un riponi-giornali è riuscito a inerpicarsi fino al secondo piano di un condominio, raggiungendo alla fine un prima l'inferriata e poi un balcone.

Tre auto della Polizia bloccano le possibili vie di fuga: lui scappa all'ultimo piano

A quel punto l'osservatore, che è un uomo nato a Ginevra nel '75, vede che la luce dell'appartamento che corrisponde al balcone raggiunto dal ladro si accende a intermittenza: nel frattempo ha passato tutte le informazioni utili alla centrale e le volanti della Polizia hanno già chiuso ogni possibile via di fuga.

Scatta così l'azione e "il topo", accortosi di non avere scampo, tenta comunque la fuga verso i piani alti del palazzo per essere infine bloccato all'ultimo piano. Manette ai polsi, le sue generalità corrispondono a B.K., albanese classe '87 con precedenti specifici che sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

La refurtiva: oltre a vari dispositivi elettronici anche un salvadanaio pieno di monete

Addosso il ladro aveva un cacciavite: lo aveva utilizzato per forzare la finestra lasciata a vasistas. Nello zaino, nel quale era riposta la refurtiva (che aveva tentato di abbandonare quando si è visto circondato, c'erano una videocamera Go Pro, una macchina fotografica, due paia di occhiali da sole, borse e trousse, un portafogli, della bigiotteria e persino un salvadanaio pieno. Il tutto per un totale di 1.600 euro. La proprietaria di casa è una donna del '75 nata nelle Filippine.