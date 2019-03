Donna scippata in via Romagnoli: terzo caso in tre giorni

La Polizia indaga sul responsabile di un furto con strappo ai danni di una 78enne bolognese, consumatosi ieri in via Romagnoli, zona Murri.

Alle 18 circa, mentre stava camminando verso casa, è stata raggiunta alle spalle da un uomo che le ha strappato la borsa contenente una 50ina di euro, il telefono cellulare e i documenti, poi l'anziana è caduta a terra e lamentava dolori alla testa e alla gamba. Il 113 è stato chiamato da una ragazza che ha visto la vittima in difficoltà. Sul posto, oltre alla volante, è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha l'ha trasportata in codice 1 al Pronto Soccorso.

Si tratta del terzo episodio in appena due giorni: il 6 marzo sera, una 62enne era stata rapinata all'interno di un parco del quartiere San Donato, il 7 marzo una 91enne era stata scippata in via Spina.