Rissa al parcheggio: chiede una sigaretta, poi gli insulti, partono schiaffi e spintoni

Rissa al parcheggio dopo la festa. Un 25enne è stato denunciato per percosse, minacce e guida in stato di ebbrezza. il tutto si è svolto ieri notte intorno alle 1:30, nel parcheggio di via Romita, utilizzato dai frequentatori della festa dell'unità. E proprio dalla festa è arrivato un gruppo di otto ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, intento a tornare a casa quando è stato approcciato dal 25enne.

Il giovane, in evidente stato di alterazione alcoolica, avrebbe chiesto prima una sigaretta, per poi al diniego dei ragazzi iniziare a insultare il gruppo, in particolar modo le ragazze presenti. A quel punto è partito il parapiglia, dove sono volati spintoni e schiaffi. una delle ragazze del gruppo alla fine chiama la Polizia, che blocca il 25enne mentre si era già allontanato con altre tre persone in auto.