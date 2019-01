Lite tra condomini a Corticella: lui le lancia una bicicletta, arrestato

La dirimpettaia aveva bussato per chiedergli di abbassare la voce, ma lui, un cittadino marocchino di 65 anni, incensurato, l'ha aggredita. E' accaduto ieri sera poco dopo le 21 in via Roncaglio, nel quartiere Corticella.

Una lite tra vicini di casa sfociata in aggressione: una donna, cittadina marocchina di 40 anni, è stata ferita da un suo connazionale di 65, urbiaco, che le ha lanciato addosso una bicicletta, provocandole un trauma alla mano e alcuni lividi al volto.

Gli agenti di Polizia giunti sul posto hanno suonato alla porta e il 65enne ha aperto con in mano un coltellino. Non è stato facile riportarlo alla calma, ma infine è stato disarmato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice 1.