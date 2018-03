Via Roncaglio: furto a segno, ma dentro lo zaino c'è il pranzo del lavoratore

A stomaco vuoto. C'era 'solo' il pranzo al sacco del proprietario, artigiano edile, dentro lo zaino recuperato dalla Polizia dopo un controllo nei pressi di via Roncaglio, al termine delle ricerche per un furto perpetrato ai danni di un furgone.

La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 16:25, quando la centrale operativa del 113 è stata avvisata che qualcuno aveva rotto il vetro dell'abitacolo di un furgone parcheggiato e si era allontanato con uno zainetto dall'interno dell'abitacolo del mezzo, in direzione del vicino parco.

Gli agenti, intervenuti sul posto hanno rintracciato un 31enne, cittadino tunisino: identificato e perquisito, addosso gli è stato trovato lo zaino asportato poco prima. Nel frattempo anche il proprietario del mezzo con i vetri infranti, un cittadino rumeno di 40 anni, impiegato in lavori edili presso un appartamento nelle vicinanze, è stato avvertito del furto consumato.

Al termine degli accertamenti, il 31enne, G.H., è stato arrestato per furto aggravato: a suo carico anche una denuncia per ricettazione, poiché trovato in possesso di alcuni devices informatici di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il processo per direttissima, questa mattina.