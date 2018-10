Sale sui tetti delle auto e ci salta sopra: quattro mezzi danneggiati

Non sono noti i motivi che hanno spinto un 41enne originario della provincia di Napoli a saltare su quattro auto in sosta, salendo sui relativi tettucci. La polizia è arrivata intorno alle 14 in via Fratelli Rosselli, chiamata dai passanti attoniti: l'uomo, con alle spalle precedenti per droga e reati contro il partrimonio, è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato. Su di lui pende un divieto di dimora nel capoluogo.