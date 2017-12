Via Rovighi: ladri entrano dalla finestra nella notte di Natale, asportati preziosi per 5mila euro

Ladri in azione nuovamente la notte di Natale. Un altro appartamento e da aggiungere alla lista dei furti in abitazione, avvenuti proprio nella notte tra il 24 e il 25. E' successo tutto intorno a mezzanotte e mezza: secondo quanto ricostruito dalla Polizia, ingnoti si sono introdotti in una abitazione al primo piano di una palazzina, scardinando una finestra, per poi passare al setaccio l'appartamento.

I proprietari non erano presenti al momento dell'effrazione, ma ad allertare gli agenti è stata una vicina di casa. Giunti sul posto i poliziotti non hanno potuto fare altro che constatare quanto avvenuto, per poi ritornare con i proprietari una volta rintracicati il giorno dopo per inventariare gli ammanchi. Il bottino stimato è di circa 5mila euro in preziosi.

Negli ultime settimane sarebbero costanti le chiamate al 113 per segnalare effrazioni, circa due al giorno, ma comunque in linea con la media del periodo, particolarmente delicato a causa delle vacanze per le Feste.