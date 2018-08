Via S.Isaia, rapinato e preso a pugni nel suo negozio

Sono entrati in tre, in un market di via Sant'Isaia gestito da un cingalese 35enne, e hanno cominciato ad attingere prodotti dagli scaffali del negozio senza la minima intenzione di pagare il conto. Il titolare li ha quindi inseguiti e i tre gli lanciano addosso della frutta, per poi prenderlo a pugni in faccia.

Un negoziante vicino cerca di intervenire per difenderlo, ma anche per lui pugni. Per i due non è stato necessario l'intervento del 118, mentre è intervenuta la Polizia di Stato.