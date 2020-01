Cede la volta del canale, chiuso tratto di via Sabotino

Un tratto di Via Sabotino è stato chiuso nella tarda serata di ieri, nel tratto che da via Montefiorino porta a viale Vicini. La chiusura al traffico si è resa necessaria per via del possibile cedimento di una delle volte che sovrasta il canale sotterraneo alla strada. Sul posto per tutta la serata di ieri hanno lavorato i tecnici del comune. Oggi sono previste ulteriori valutazioni, non è escluso che la via possa rimanere chiusa per ulteriori lavori.