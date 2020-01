Via Sabotino riaperta al traffico, ma resta restringimento corsia

Nel pomeriggio via Sabotino è stata riaperta al traffico dopo la chiusura decisa ieri sera attorno alle 20 in via cautelativa, dopo la formazione di una buca sulla corsia di destra, all'altezza di via Montenero.

I tecnici del Comune, di Bologna Strade e del Consorzio dei Canali di Bologna – si legge in una nota del Comune – nella giornata di oggi hanno effettuato un sopralluogo negli spazi interrati sotto la strada, dove passa il tratto tombinato del Reno, per escludere danni alla struttura di copertura del canale. La verifica ha escluso questi danni pertanto via Sabotino è stata riaperta. Rimane un restringimento nella corsia di destra in corrispondenza della buca fino al termine dei lavori di ripristino dell'asfalto che si svolgeranno in questi giorni.