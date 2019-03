Mamma dimentica figlio di due anni nell'auto parcheggiata

Ha dimenticato il figlio di due anni nella sua auto. Per questo, una cittadina italiana di 42 anni è stata denunciata per abbandono di minore dai Carabinieri di Bologna. E' successo ieri mattina in via Sacco e Vanzetti, zona Certosa.

Sono due passanti a dare l'allarme, intorno alle 11 di mattina. I due, madre e figlio di 87 e 71 anni, hanno notato che il bimbo stava giocando in auto, ma non c'era nessuno nei paraggi. Arrivata la pattuglia i militari riescono a risalire dalla targa del veicolo alla madre del bimbo, che subito si è diretta sul posto.

Il bimbo alla fine stava bene e non si è accorto di nulla. Per la donna, che tra le lacrime ha spiegato di essersi distratta mentre portava a scuola l'altro figlio di cinque anni, ha detto di avere parcheggiato l'auto almeno un'ora prima, per poi dirigersi al lavoro in scooter e senza quindi portare il bimbo piccolo al nido. Le giustificazioni non hanno risparmiato alla 42enne però una denuncia per abbandono di minore.