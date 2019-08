Via Saffi allagata: strada chiusa

Risveglio critico per i residenti di via Saffi: alle 6 di questa mattina una condotta idrica si è rotta causando l'allagamento della strada.

Come riferisce la Polizia locale, il tratto tre via Timavo e via Malvasia è chiuso "fino a termine intervento". Svolta obbligatoria in via Montello. Sul posto i tecnici Hera e i Vigili del Fuoco.

Il 23 giugno scorso, stessa scena, stessa via chiusa tra via del Timavo e via San Pio V.