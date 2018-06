Incidente in via Saffi, morto in ospedale il pedone 94enne

E' morto dopo la notte passata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore il 94enne Onorato Galeotti, vittima di un investimento all'inizio di via Saffi, nel pomerigio di ieri. A travolgere l'uomo, che al momento del'impatto si trovava in mezzo alla carreggiata lontano dagli attraversamenti pedonali, è stato uno scooter, condotto da un 80enne. Subito sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato l'anziano pedone ferito in condizioni gravi al vicino ospedale Maggiore. Questa mattina il decesso.