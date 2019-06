Via Saffi, writer colto sul fatto da pattuglia: scatta la denuncia

Un writer bolognese di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna. E' successo alle tre della passata notte quando il ragazzo è stato notato da un residente mentre approntava la struttura del disegno, un graffito sulla saracinesca grigia di un negozio chiuso. All'arrivo della pattuglia il giovane ha cercato di allontanarsi ma poi è stato raggiunto. immediata è scattata la denuncia per imbrattamento e deturpamento di cose altrui. E' di pochi giorna fa il richiamo all'assessore alla sicurezza Alberto Aitini alla lotta ai graffiti abusivi: in città dovrebbero arrivare gli ispettori dell'Unesco per verificare se ci sono le condizioni per il conferimento della qualifica di sito di interesse per il patrimonio dell'umanità.