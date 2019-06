Chiusa via Saffi per una tubatura rotta: uomini al lavoro e case senza acqua

A causa della rottura di una tubatura dalle 15.30 di oggi via Saffi è stata chiusa al traffico per fare in modo che i tecnici Hera possano lavorare e ripristinare la situazione, che ha lasciato senza acqua diverse famiglie. Il problema è sorto nel tratto fra via del Timavo e via San Pio V.

