Via Saffi: schiaffo in faccia e via il cellulare, arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 56 anni per reingresso illegale sul territorio italiano (art.13 comma 13 D.Lgs 286/ 1998) denunciandolo anche per violenza privata.

A chiamare il 113, ieri, 6 aprile, alle 19.20, un cittadino residente in via Saffi che si era affacciato al balcone di casa e aveva visto un uomo portare via il cellulare di una ragazza, dopo avergli dato uno schiaffo in pieno volto.

Secondo il residente, probabilmente lo straniero e la ragazza si conoscevano e l'alterco sarebbe iniziato quando lei aveva tentato di fare una telefonata. La volante, giunta in via Saffi, ha individuato e fermato il 56enne alla fermata dell'autobus, grazie alle descrizioni, mentre la vittima non era più sul posto. Addosso all'uomo è stato rinvenuto il telefono, poi restituito alla ragazza, che è stata successivamente contattata e che ha sporto querela. Accompagnato in questura, a carico dell'uomo sono risultati vari precedenti per furto, rapina, spaccio di stupefacenti, ricettazione, truffa, e una precedente espulsione dal territorio nazionale eseguita il 31.10.2019.

