Incendio in via Saffi: un'altra auto a fuoco nella notte

Un'altra auto a fuoco in via Saffi, a circa due settimane dal precedente episodio e nello stesso posto. Una circostanza che solleva qualche sospetto e sulla quale si stanno facendo accertamenti. Eh infatti andata distrutta una berlina modello Lancia alla fine di un incendio divampato l'altra sera intorno alle 4:00 del mattino in via Saffi all'altezza del civico 51.

Sul posto Sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco unitamente alla polizia. Da un primo accertamento il rogo non sembrerebbe di natura dolosa Ma proprio due settimane fa un analogo episodio invece aveva fatto rinvenire un innesco vicino al mezzo.



Questa volta però i danni sono stati più consistenti Le fiamme hanno l'ambito la facciata del condominio sopra il quale la macchina era parcheggiata danneggiando qualche finestra di uno studio dentistico e annerendo completamente la parete. Sull'episodio Indaga la Polizia.