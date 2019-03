Perde 800 euro alle slot, se la prende con le macchinette

Momenti di apprensione in un bar di via Marzabotto, dove un cittadino romeno di 31 anni ha cominciato a prendere a sediate la slot machine nella quale stava giocando. All'arrivo della Polizia, intorno alle 20:30, l'uomo ha sostenuto che il titolare della tavola fredda avesse manomesso le videolottery, poiché il 31enne aveva perso in tre ore di gioco circa 800 euro, per vincerne solo 160. Preso atto dei fatti gli agenti hanno idenfiticato l'uomo e lo hanno denunciato per danneggiamento.