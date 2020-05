Via Saffi: pugni all'anziana fuori dal negozio, nei guai 29enne recidivo

La Polizia ha denunciato per lesioni personali un cittadino brasiliano di 29 anni, ieri, 5 maggio in via Saffi. Poco dopo le 10, ha aggredito una bolognese di 74 anni che usciva da un negozio e senza alcun motivo apparente.

L'anziana, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta e colpita a pugni su un braccio, così ha gridato e chiesto aiuto, attirando l'attenzione dei dipendenti di un negozio. Anche uno di essi è stato colpito dal giovane, così è stata chiamata la Polizia. Il brasiliano, in evidente stato confusionale, era già stato arrestato a Padova per lo stesso reato la settimana scorsa. Sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, ha replicato a Bologna.