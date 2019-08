Allagamento via Saffi, finiti lavori: strada riaperta

E' stata riaperta alle 10 di questa mattina via Saffi, dopo due giorni di lavori dei tecnici Hera dovuti alla rottura di una tubatura idrica. Lo rende noto la Polizia locale.

La mattina del 18 agosto alle 6 la strada si era completamente allagata ed era stato necessario chiudere al traffico il tratto tra via Timavo e via Malvasia, con svolta obbligatoria in via Montello.

Il 23 giugno scorso, stessa scena, stessa via chiusa tra via del Timavo e via San Pio V.