Alloggiava nel camper rubato, 21enne resiste all'arresto

La polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, al termine di un lungo inseguimento a piedi nato da un controllo della Polizia. È successo intorno alle 8:00 di ieri mattina quando una volante in transito in via Salgari, quartiere Pilastro, si è trovata davanti a un camper con gli sportelli aperti.



Dopo un rapido controllo sulla targa del veicolo è risultato come lo stesso sia stato rubato il giorno precedente. Proprio mentre ultima mano il controllo i poliziotti si sono accorti anche della presenza di una persona che alloggiava all'interno del veicolo, che in maniera felpata è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore del mezzo per poi cercare di scappare.



La corsa è durata diversi minuti, con Il fuggitivo impegnato a cercare di nascondersi nei giardini condominiali della zona. La corsa è finita in via Casini dove però il 21enne ha tentato di resistere all'arresto. A bordo del mezzo sono stati trovati anche diversi attrezzi utili allo scasso mentre il quadro elettrico era stato manomesso probabilmente per avviare il motore. Per il giovane, cittadino italiano nato a Segrate, sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.