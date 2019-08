Via Saliceto: scippo in mobike, via la borsa con 500 euro

E' stato descritto come nordafricano lo scippatore che ieri sera alle 19.15 ha strappato la borsa a un 64enne riminese. Il ladro, in sella a una Mobike, le biciclette pubbliche condivise, ha colto di sorpresa la vittima che stava camminando in via Saliceto e che una volta "prelevata" la borsa, che conteneva, oltre agli effetti personali, 500 euro e due tessere bancomat, è fuggito verso via Ferrarese.

Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dello scippatore, ma, al momento, è stata trovata solo la borsa.