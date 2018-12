Ladro in casa in via Salvini: si nasconde sotto il letto e chiama i Carabinieri

Si è svegliato di soprassalto e ha capito che in casa era entrato un ladro. E' accaduto la notte tra domenica e lunedì in via Salvini, nel quartiere San Donato: il titolare, un 31enne di origine cinese, ha intravisto una sagoma, ma non si è fatto prendere dal panico, neanche quando l'uomo è entrato in camera da letto e ha aperto un paio di cassetti del comò.

Si è prontamente nascosto sotto il letto e ha composto il numero del 112: A finire in manette il 29enne U.T., cittadino nigeriano carico di precedenti per rapina, spaccio di stupefacenti e furti, destinatario inoltre di un foglio di via. I militari del radiomobile lo hanno colto in flagranza fuori dalla porta, che risultava forzata. Al seguito un carrello della spesa dove aveva infilato alcune cornici d'argento, due collanine d'oro e varie bottiglie di liquore che aveva arraffato in cucina e in sala da pranzo.