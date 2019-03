Via Sampieri, parapiglia davanti alla disco: due feriti e due nei guai

Due fratelli di 25 e 23 anni nati a Modena sono stati denunciati per lesioni personali in concorso. Questa notte alle 3, un addetto alla sicurezza, 42enne greco, ha chiamato il 113 per segnalare una lite davanti alla discoteca Qubò di via Samperi, in piena zona universitaria.

Le vittime, due cittadini albanesi di 42 e 31 anni, hanno riferito agli agenti della volante di aver avuto un alterco con i due fratelli che poi sono passati alle vie di fatto, colpendoli con calci e pugni al volto. Entrambi presentavano diverse ecchimosi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice 1, mentre i fratelli modenesi sono stati denunciati.