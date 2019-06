Ai domiciliari, cade dal secondo piano ma atterra su un'auto: illeso

Si è sporto dalla finestra della sua abitazione in via San Carlo, dove era rinchiuso ai domiciliari, ma fortunatamente è caduto atterrando su una macchina che ne ha attutito la caduta. È successo la scorsa notte, verso le 2, e il protagonista della vicenda è un cittadino algerino del 1994.

Esclusi intenti omicidi: in base a quanto appreso dalla Polizia, l'uomo era in stato di euforia per l'effetto della droga. In casa è stata infatti trovata una siringa con cocaina. Illeso, e da subito cosciente, dopo essere accidentalmente caduto, l'uomo si è rialzato da solo ed è stato poi trasportato in codice due all'ospedale Maggiore. L'automobile danneggiata appartiene ad un residente della zona.