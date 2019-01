Giocattoli non a norma, multa salata per il commerciante

Giocattoli senza le avvertenze in lingua italiana in vendita in un negozio di vicinato in via San Carlo. Li ha scoperti questa mattina una pattuglia della Polizia Locale del reparto territoriale Saragozza-Porto, impegnata nei controlli a tutela dei consumatori.

Su due scaffali del negozio erano posizionati alcuni giocattoli privi delle avvertenze in lingua italiana e da una verifica più approfondita sono emersi in tutto 77 pezzi non a norma. Gli agenti hanno cosi proceduto al sequestro dei giocattoli e per il titolare, un cittadino residente a Bologna e originario del Bangladesh, è scattata una sanzione di 3.000 euro.