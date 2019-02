Via San Donato: incidente stradale finisce in rissa

Un 44enne originario della provincia di Modena è stato denunciato per rapina e sanzionato per ubriachezza molesta, al termine di un intervento della Polizia in via San Donato. E successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.

A chiamare il 113 è stata la vittima, anche lui 44enne ma della originario della provincia di Sassari, asserendo si essere stato colpito dal suo aggressore in seguito a un diverbio scatenatosi tra i due dopo un tamponamento tra i loro veicoli. Vergati alcuni schiaffi nei confronti del malcapitato, il 44enne avrebbe poi ingranato al marcia per andarsene, portandosi dietro gli occhiali dell'assalito.

Gli agenti, avuta la descrizione sommaria dell'uomo e della vettura, si sono messi a cercare nei dintorni del luogo dell'incidente, trovando il mezzo parcheggiato fuori di un bar lungo proprio via San Donato. Il 44enne, con alle spalle diversi precedenti, visibilmente alterato dall'alcool, ha prima negato poi ammesso l'episodio. Nella vettura dell'aggressore sono stati anche gli occhiali sottratti alla vittima.