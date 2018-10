Troppo alcol e bivacchi: orario ridotto al negozio di via San Donato

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato un’ordinanza che riduce l’orario di apertura di un negozio in via San Donato 40/C: dal momento della notifica, avvenuta ieri, e fino al 28 febbraio 2019, dovrà rimanere chiuso tutti i giorni dalle 19 alle 7 del giorno successivo.

In pratica, le bottiglie di bevande alcoliche all'interno del negozio sono di gran lunga più numerose dei prodotti alimentari. Inoltre i numerosi controlli effettuati dalla Polizia Municipale hanno confermato i problemi di sicurezza urbana dovuti a omissioni dei gestori dell’attività che violano sistematicamente il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 22, come stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana.

A questo si aggiungono le numerose segnalazioni di cittadini per bivacchi e abbandono di bottiglie di vetro vuote nella zona attorno all’esercizio. Pertanto è scattata l’ordinanza di limitazione degli orari: se non verrà rispettata, scatterà la sanzione che va da 300 a 500 euro. In caso di reiterazione, scatterà la comunicazione al Questore.